Тянак — лидер Ралли Франции WRC, на первом допе гонщикам помешали коровы

Эстонский гонщик Отт Тянак лидирует после третьего спецучастка Ралли Франции. Дистанцию он преодолел за 34.54,0. Чуть более секунды ему проигрывает британец Эльфин Эванс. Тройку замыкает бельгиец Тьерри Нёвиль.

Неудачно гонка складывается для француза Себастьена Лёба. По ходу гонки он врезался в камень и повредил заднюю часть автомобиля. В результате Лёб уступил более двух минут. Пилоту удалось устранить поломку, но Лёб в итоге потерял много времени.

Помешали гонщикам и коровы, которые неожиданно оказались на трассе. По словам Тянака, ему пришлось остановиться, чтобы пропустить животных, которые проходили по трассе.

Ралли Франции. Положение после СУ3

1. Отт Тянак (Toyota GAZOO Racing WRC) – 34.54,0

2. Эльфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — +1,3

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3,5

4. Дани Сордо (Hyunday Shell Mobis WRT) — +7,6

5. Теэму Сунинен (M-Sport WRT) — +16,5

6. Яри-Матти Латвала (Toyota GAZOO Racing WRC) — +21,1

7. Эсапекка Лаппи (Citroen Total Abu Dhabi WRT) — +23,2

8. Себастьен Ожье (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +24,2

9. Крис Мик (Toyota GAZOO Racing WRC) +47,0

10. Эрик Камили (Camili Eric) — +1.23,0