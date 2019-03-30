Магнуссен: это немного новое для нас — быть способными бороться с «Ред Булл»

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1 и тот факт, что он проиграл лишь пять тысячных лучшему представителю «Ред Булл», голландцу Максу Ферстаппену.



«Быть шестым — это лучше, чем быть лучшим из остальных. Это немного новое для нас — быть способными бороться с пилотами „Ред Булл“. Я не знаю, сделали ли они что-то не так или что у них случилось, но мы довольны. В Австралии мы были очень хороши в гонке и набрали хорошие очки в борьбе с Хюлькенбергом, так что нам нужно постараться хорошо выполнить свою работу завтра и что-то выжать из нашей ситуации», — приводит слова Магнуссена GPBlog.