Магнуссен: нужно разобраться, почему мы так сильно уступаем в гоночном темпе

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором он финишировал на 13-й позиции.



«Я не знаю, что произошло. после пятничных тренировок мы не особо оптимистично оценивали наш гоночный темп, но я считал, что те изменения, что мы внесли, помогут нам прибавить. Однако всё пошло иначе. Невероятно, но после субботней квалификации, в которой мы оказались лучшими среди остальных, в гонке мы оказались потерянны.



Нам нужно разобраться, почему мы так сильно уступаем в гоночном темпе, при этом будучи успешными в квалификации. Нам предстоит много работы», — приводит слова Кевина Магнуссена пресс-служба команды.

Победу в гонке одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу.