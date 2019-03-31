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Магнуссен: нужно разобраться, почему мы так сильно уступаем в гоночном темпе

Магнуссен: нужно разобраться, почему мы так сильно уступаем в гоночном темпе
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором он финишировал на 13-й позиции.

«Я не знаю, что произошло. после пятничных тренировок мы не особо оптимистично оценивали наш гоночный темп, но я считал, что те изменения, что мы внесли, помогут нам прибавить. Однако всё пошло иначе. Невероятно, но после субботней квалификации, в которой мы оказались лучшими среди остальных, в гонке мы оказались потерянны.

Нам нужно разобраться, почему мы так сильно уступаем в гоночном темпе, при этом будучи успешными в квалификации. Нам предстоит много работы», — приводит слова Кевина Магнуссена пресс-служба команды.

Победу в гонке одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу.

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