Леклер на Гран-при Бахрейна проигнорировал приказ оставаться позади Феттеля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер проигнорировал приказ с капитанского мостика оставаться позади Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans. По ходу первых кругов гонки в телетрансляцию попали переговоры «Феррари», в которых Шарль Леклер подчеркнул, что он быстрее Феттеля.



Несколько поворотов спустя Шарлю из боксов было сказано, чтобы он оставался на своей позиции на протяжении двух кругов, однако уже на следующем круге Леклер опередил Себастьяна в борьбе за лидерство в гонке.



«Сражение с товарищем по команде — всегда сложная ситуация, поскольку всегда есть выскоий риск. Думаю, что в любой команде перед каждой гонкой есть инструкции, которые говорят о том, что вы можете быть агрессивны с соперниками, но с напарником нужно быть осторожнее. Это нормально. Но у меня была возможность на пятом круге, и я не колеблясь пошёл на обгон. Я был доволен, что всё получилось с первого раза, особенно после неудачного старта, так что да, я доволен тем, как всё закончилось», — приводит слова Леклера RaceFans.