Магнуссен: «Хаас» был безнадёжен с самого старта гонки в Бахрейне

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором датчанин занял 13-е место.



«Мы были просто безнадёжны с самого начала и до конца. Мы были очень медленными на прямых, так что у нас не было никаких шансов при обороне позиции. Безнадёжная гонка. Мы были хороши в квалификации, машина была хороша, но что-то пошло не так, и нам нужно усердно работать, чтобы понять, в чём именно дело. Неприятно проводить такие гонки.



Машина просто не работала, у меня не было сцепления с дорогой. Я везде скользил. Эта машина была совершенно другой относительно той, что была у нас в квалификации. Это странно. Мы были медленными с самого первого круга», — приводит слова Кевина Магнуссена Crash.