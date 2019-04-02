«Пирелли» обнародовала выбор шин гонщиками на Гран-при Китая

Шинный монополист Формулы-1 итальянская компания «Пирелли» обнародовала выбор комплектов шин пилотами на третий этап чемпионата мира — Гран-при Китая. Пилоты выбирали из типов С2, С3 и С4, которые в Шанхае станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.



Пилоты «Мерседеса» выбрали по восемь комплектов «софта» — на один больше, чем представители «Феррари». Больше всего мягких шин — девять комплектов — решили взять пилоты «Макларена» Карлос Сайнс и Ландо Норрис.



Больше всего «медиума» — пять комплектов — взяли Шарль Леклер и Джордж Расселл. Наибольшее число «харда» — три комплекта — выбрал Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео». Россиянин Даниил Квят использует два «харда», три «медиума» и восемь «софтов».

Посмотреть инфографику с выбором пилотов можно в твиттер-аккаунте «Пирелли».