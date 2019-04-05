Бывший глава «Феррари» сомневается в таланте Мика Шумахера

Бывший руководитель «Ферарри» Чезаре Фиорио считает, что талант пилота академии итальянской команды Мика Шумахера преувеличен. По мнению Фиорио, пока что сын легендарного Михаэля Шумахера ещё не сумел проявить себя должным образом.

«В Формуле-2 Мик управляет очень сильным болидом, но он занял восьмое и шестое места в Бахрейне.

Во время тестов Ф-1 он становился вторым, но он использовал более мягкие шины, чем Ферстаппен, который был быстрее.

Пока что Мик Шумахер, по мне, не выглядит достаточно конкурентоспособным. Но в любом случае вокруг него создаётся хайп», — цитирует Фиорио GrandPX.News.

Напомним, Шумахер во время тестов в Бахрейне впервые пилотировал современный болид Формулы-1. В первый день тестов он работал в составе «Ферарри», а во второй — пересел за руль машины «Альфа Ромео».