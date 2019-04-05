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Мик Шумахер: постараюсь применить в Ф-2 навыки, полученные в Бахрейне

Мик Шумахер: постараюсь применить в Ф-2 навыки, полученные в Бахрейне
Авто / Формула-1

Мих Шумахер, пилот гоночной академии «Феррари» и сын легендарного Михаэля Шумахера, поделился впечатлениями от работы на тестах в Бахрейне. Также Мик заявил, что теперь полностью сосредоточен на возобновлении серии Формула-2.

«Сложно сравнивать два дня тестов. Мы проделали хорошую работу, можем быть довольны этим. То, что мы достигли целей, придаёт уверенности.

Не знаю, что будет дальше. Я жду возвращения за руль машины в Формуле-2 в Баку. Это особенная трасса, на которой я выступлю впервые. Мне нужно хорошо к этому подготовиться, поработать на симуляторе. Постараюсь использовать знания, которые получил во время тестов», — приводит слова Шумахера DT News.

Напомним, Шумахер в течение двух дней работал на тестах в Бахрейне. В первый день он пилотировал «Феррари», во второй — «Альфа Ромео».

Мик Шумахер подчеркнул, что у двигателей «Феррари» мощность превышает 1000 л.с.
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