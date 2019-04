Геррьери завоевал победу в первой гонке сезона в WTCR

Сегодня, 6 апреля, в Марракеше прошла первая гонка нового сезона в WTCR. Её победителем стал Эстебан Геррьери, стартовавший с поула. Второе место досталось Теду Бьорку, а тройку лучших замкнул Нестор Жиролами. Отметим, что Геррьери лидировал с первого круга и до конца гонки.

Завтра, 7 апреля, пилотов ждёт квалификация и ещё две гонки.

WTCR. Марракеш. Первая гонка

1. Эстебан Геррьери (All-Inkl.com Munnich Motorsport) — 26.18,929

2. Тед Бьорк (Cyan Racing Lynk & Co) — +0,638

3. Нестор Жиролами (All-Inkl.com Munnich Motorsport) — +2,181

4. Габриэле Тарквини (BRC Hyundai N Squadra Corse) — +2,965

5. Энди Приоль (Cyan Performance Lynk & Co) — +4,298

6. Тьягу Монтейру (KCMG) — +4,973

7. Жан-Карл Вернэ (Leopard Racing Team Audi Sport) — +5,805

8. Ян Эрлаше (Cyan Performance Lynk & Co) — +11,855

9. Кевин Чеккон (Team Mulsanne) — +13,049

10. Ник Катсбург (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) — +13,693.