Буш выиграл гонку NASCAR Cup «Бристоль 500»

В США состоялась гонка чемпионата NASCAR сезона-2019 — «Бристоль 500». Победу одержал Кайл Буш, опередивший своего старшего брата Курта Буша на последнем рестарте. Замкнул тройку призёров Джой Логано.



Для Кайла Буша эта победа стала уже третьей в восьми гонках нынешнего сезона и уже шестой с финишем в первой тройке.

NASCAR Cup Series. Бристоль. Гонка

1. Кайл Буш (Toyota)

2. Курт Буш (Chevrolet)

3. Джой Логано (Ford)

4. Райан Блэйни (Ford)

5. Денни Хэмлин (Toyota)

6. Пол Менард (Ford)

7. Клинт Боуйер (Ford)

8. Даниэль Суарес (Ford)

9. Райан Ньюман (Ford)

10. Джимми Джонсон (Chevrolet)

11. Чейс Эллиотт (Chevrolet)

12. Мэтт Дибенедетто (Toyota)

13. Кевин Харвик (Ford)

14. Остин Диллон (Chevrolet)

15. Тай Диллон (Chevrolet).