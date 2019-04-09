Отец Ферстаппена: Вольф не звонит Максу, не думаю, что у него даже есть номер

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, опроверг слова советника по автоспорту Хельмута Марко. Ранее Марко заявил, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф регулярно созванивается с Максом и Йосом. Слова Хельмута привели к возникновению слухов о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».

«Это нонсенс. Тото никогда не звонит Максу. Я даже не думаю, что у него есть номер Макса. Я иногда общаюсь с Тото, но в этом есть смысл.

Мы полностью удовлетворены работой «Ред Булл» и сотрудничеством с «Хондой». Вместе работаем, чтобы воплотить мечты в реальность», — цитирует Йоса De Telegraaf.

Ферстаппен выступает в составе «Ред Булл» с 2016 года, минувший сезон он завершил на четвёртом месте. Контракт Макса с «Ред Булл» действует до окончания следующего сезона.