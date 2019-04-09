Источник: Мик Шумахер примет участие в практике во время Гран-при Германии

Мик Шумахер, пилот гоночной академии «Феррари», сын легендарного Михаэля Шумахера, займёт место за рулём одного из болидов с двигателем «Феррари» во время практики перед Гран-при Германии, который состоится в июле, утверждает Express.de.

Идею уже поддержал представитель отдела маркетинга трассы «Хоккенхаймринг» Йорн Теске. Он заявил, что появление Мика на тестах станет ярким событием для поклонников Формулы-1 из Германии.

Шумахер отработал два дня на тестах в Бахрейне. Тогда он впервые сел за руль современного болида Формулы-1. В первый день Шумахер работал в составе «Феррари», а во второй — за рулём машины «Альфа Ромео». Вероятно, в Германии Мик мог бы отработать тренировку именно в составе экс-«Заубера».

Впрочем, сам Шумахер подчеркнул, что не имеет понятия, когда в следующий раз сядет за руль болида Формулы-1. Также Шумахер отметил, что полностью сосредоточен на гонках серии «Формула-2».