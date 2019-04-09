Риккардо признал, что пока не выжимает из машины «Рено» максимум

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что благодаря тестам после Гран-при Бахрейна стал ещё ближе к полному пониманию болида своей новой команды, однако максимально возможного уровня гармонии ещё не достиг.



«Определённо, я постепенно подхожу к уровню, когда смогу извлекать из машины максимум, мне становится более комфортно. Такие вещи требуют времени, но хорошо, что мы последовательно улучшаем эти моменты. Скоро мы окажемся, где надо, и я уверен, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы показали знаки этого по ходу гоночного уик-энда, когда перешли от проблем в пятницу к улучшению в субботу и участию в борьбе в воскресенье. У машины точно есть скорость, но в моём случае ещё нужно найти все нюансы. Я чувствую, что всё может стать ещё намного лучше.



Вплоть до прошлого года Китай был трассой, где я всегда выступал очень хорошо, но не попадал на подиум. Я знал, что должен попасть там на подиум, и в прошлом году всё осуществилось. Это была очень хорошая победа при старте с шестого места. Вероятно, я провёл один из обгонов года в случае с Валттери — в узком шестом повороте, что сделало победу ещё слаще!» — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».