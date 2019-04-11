В Китае у «Хааса» будет заднее антикрыло c более низким уровнем прижимной силы

«Хаас» во время Гран-при Китая использует новое заднее антикрыло. Его особенностью является более низкий уровень прижимной силы. Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен был недоволен болидом во время Гран-при Бахрейна. После успешной квалификации Магнуссен так и не сумел попасть в очковую зону. Из-за сильного ветра болид «Хааса» испытывал проблемы на трассе.

«У нас просто не было такого антикрыла с низким или даже средним уровнем прижимной силы. Но теперь оно у нас будет в этот уик-энд.

Во время квалификации в нём не было необходимости. Но в гонке, где уже нет DRS, требовалось больше эффективности.

Хорошо, что у нас сразу после неудачного уик-энда были тесты. Мы смогли идентифицировать проблему на той же самой трассе уже через несколько дней. Думаю, что мы получили ценную информацию. И не только об аэродинамике, но и о других вещах, которые пошли не так. Тесты очень пригодились. Надеюсь, что теперь мы выступим лучше в аналогичной ситуации», — цитирует Магнуссена Motorsport.