Кубица назвал хорошим знаком изменения в поведении болида «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился впечатлениями от свободных заездов Гран-при Китая. Кубица заявил, что поведение болида изменилось.

«Машина ведёт себя немного иначе, чем в предыдущих Гран-при, это хороший знак. Теперь нам нужно изучить полученные данные, чтобы понять, что делать дальше. Пока баланс машины отличается.

Мы внесли некоторые изменения, но пока ещё рано говорить об улучшении. Пока просто были сделаны некоторые настройки, повлиявшие на поведение болида. Тут сильная недостаточная поворачиваемость, и это может оказаться определяющим фактором. Посмотрим, как всё сложится.

Но если за последние два месяца мы ничего пока не смогли изменить, то вряд ли стоит рассчитывать на серьёзные перемены за 12 часов», — приводит слова Кубицы Autosport.

В обеих практиках Кубица занимал предпоследнее место, опережая лишь своего партнёра по команде Джорджа Расселла.