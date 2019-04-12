Эддолс: пришлось ужать программу Квята, довольны его временем

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс рассказал, как Даниил Квят и Александер Албон отработали пятничные тренировки Гран-при Китая.



«В целом, это был довольно загруженный день. В первой практике у каждого пилота было по два комплекта шин, и мы концентрировались на том, чтобы использовать и применить то, что мы изучили на тестах в Бахрейне. Поэтому мы поработали над настройками на одинаковом типе шин по ходу нескольких попыток. Мы также потратили время, уточняя механические настройки и работая над аэродинамической платформой, что дало нам интересные результаты. На этой трассе всегда есть потенциальная проблема с гранулированием шин, особенно с левой стороны, так что мы провели длинную серию в конце первой практики, чтобы оценить, как будут держаться шины. Даже при более прохладной температуре шины работали лучше, чем ожидалось.



На последнем круге попытки Даниила в первой практике „Хонда“ заметила аномалию в работе силового блока, так что мы решили слегка урезать его работу, чтобы в целях предосторожности заменить двигатель. Механики проделали очень хорошую работу, подготовив машину к середине второй практики, пусть нам и пришлось ужать программу Даниила. Трафик становится проблемой, когда ты работаешь с небольшим количеством топлива, а все остальные проводят гоночную симуляцию, однако команда проделала хорошую работу, найдя для Даниила хорошее окно, чтобы он смог проехать пару чистых кругов. Он сумел прибавить и показать конкурентоспособное время, которым мы были довольны, ведь это был всего лишь его второй круг в сессии.



Алекс провёл более традиционную вторую практику: у него были две короткие серии на жёстких и мягких шинах, прежде чем перейти к длинной попытке. Мы внесли некоторые изменения настроек между практиками, базируясь на полученных в первой сессии данных, и было хорошо видеть, что эти изменения оправдались — учитывая, какая плотная сейчас средняя группа», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».