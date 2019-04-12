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Леклер: не ожидали, что «Ред Булл» будет так близко, это приятный сюрприз

Леклер: не ожидали, что «Ред Булл» будет так близко, это приятный сюрприз
Авто / Формула-1

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Китая. Монегаск пропустил концовку второй сессии из-за технических проблем.

«Думаю, в плане скорости мы там, где надо. Во второй практике у меня не было чистого круга, так что бессмысленно смотреть на результаты, но в целом я вполне доволен машиной. Ещё нужно поработать над балансом в разных аспектах, но завтра всё должно быть хорошо. Что касается паузы, мы были не совсем уверены, что произошло, и хотели провести дальнейшие проверки масла.

»Мерседес" и «Ред Булл» здесь весьма близко. Определённо, мы не ожидали, что «Ред Булл» будет так близко, но это приятный сюрприз. По крайней мере на трассе будет определённая борьба, и мы по-настоящему ждём этого", — приводит слова Леклера RaceFans.

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