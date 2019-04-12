Леклер: не ожидали, что «Ред Булл» будет так близко, это приятный сюрприз

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Китая. Монегаск пропустил концовку второй сессии из-за технических проблем.



«Думаю, в плане скорости мы там, где надо. Во второй практике у меня не было чистого круга, так что бессмысленно смотреть на результаты, но в целом я вполне доволен машиной. Ещё нужно поработать над балансом в разных аспектах, но завтра всё должно быть хорошо. Что касается паузы, мы были не совсем уверены, что произошло, и хотели провести дальнейшие проверки масла.



»Мерседес" и «Ред Булл» здесь весьма близко. Определённо, мы не ожидали, что «Ред Булл» будет так близко, но это приятный сюрприз. По крайней мере на трассе будет определённая борьба, и мы по-настоящему ждём этого", — приводит слова Леклера RaceFans.