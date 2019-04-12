«Хаас» усилит переднее антикрыло после странной поломки в пятницу

Американская команда Формулы-1 «Хаас» планирует усилить передние антикрылья на своих болидах перед субботней тренировкой и квалификацией Гран-при Китая. В пятницу антикрыло само сломалось на болиде Ромена Грожана. Ранее похожий инцидент произошёл во время тренировки на Гран-при Бахрейна.



«У нас был один случай в Бахрейне, и нынешний очень похож. Они сломались похожим образом. Мы изучаем то, что случилось, но, надеюсь, к субботе всё будет в порядке. Мы работаем над тем, как их усилить. У нас есть достаточно запасных крыльев, это не проблема. Мы просто пока не знаем, в чём была причина. Нам нужно исправить проблему, а затем изучить всё детальнее и найти полноценное решение», — приводит слова главы «Хааса» Гюнтера Штайнера Autosport.

Посмотреть видео инцидента Грожана можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.