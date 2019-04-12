Хорнер: «Феррари» впечатляет даже в сравнении с «Мерседесом»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что находится под впечатлением от работы, проделываемой «Феррари». Вместе с тем функционер отметил и прогресс собственной команды, выразив уверенность в том, что «Ред Булл» покажет достойный результат на Гран-при Китая.

"«Феррари» проделывает великолепную работу. Они невероятно быстры на прямых и им удаётся нести высокий уровень прижимной силы на крыльях. Нам нужно попробовать настигнуть их. Но всё-таки сейчас «Феррари» задаёт золотой стандарт и впечатляет даже в сравнении с «Мерседесом».

Что касается нас, то мы сделали шаг вперёд. Не знаю, велик ли он по сравнению с другими командами, но мы прогрессируем. В «Хонде» хорошо потрудились во время зимней паузы и теперь в квалификации у нас больше скорости, чем в гонках. Это приятно видеть. Так как в нынешнем сезоне ожидается обновление двигателя, то этот прогресс будет становиться заметнее", — приводит слова Хорнера Crash.