Эггинтон: гончоный темп должен позволить «Торо Россо» хорошо провести гонку

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая.



«Оба пилота были достаточно конкурентоспособны в третьей тренировке и в целом остались довольны балансом болида, что было положительным знаком в преддверии квалификации. К сожалению, из-за урона, полученного болидом Албона в аварии в концовке третьей тренировки, он не смог принять участие в квалификации. Но ребята в гараже изо всех сил стараются подготовить машину Алекса к гонке.



Что касается Квята, то квалификация снова получилась сложной. Квят показал 11-й результат, уступив десятой позиции 22 тысячных секунды. Это разочаровывает, поскольку результат Даниила в первой попытке на третьем секторе позволил бы ему в сумме получить круг, которого было бы достаточно для того, чтобы пройти в третий сегмент, но иногда такое случается. Темпы обоих болидов на длинных отрезках должны позволить нам хорошо провести гонку», — приводит слова Джоди Эггинтона официальный сайт команды.