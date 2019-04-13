На машине Албона заменят силовую установку

Пилот «Торо Россо» Александер Албон получит новый мотор на гонке Гран-при Китая, сообщает Autosport. «Хонда» запросила старый мотор Албона на инспекцию в Японию после серьёзной аварии, в которую угодил Албон в ходе третьей тренировки Гран-при Китая.



Напомним, Албон не принимал участия в квалификации в связи с тем, что механики не успели собрать его болид до старта заездов.



«Рады, что с Алексом всё в полном порядке после серьёзной аварии в третьей практике. Мы приняли решение заменить силовую установку на его болиде и отправить предыдущую в Сакуру для полной проверки. В настоящее время не знаем, была ли повреждена установка в результате аварии», — приводит слова технического директора «Хонды» Тойохару Танабе Autosport.