Перес: с идеальным кругом мог пробиться в финал, но мне помешал ветер

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 18-ю позицию.



«12-я позиция — отличный результат, мне не хватило меньше одной десятой для попадания в финал квалификации, так что, учитывая нехватку скорости на тренировках, я доволен выступлением. Проехав идеальный круг, я мог пробиться в финал квалификации, но ветер усложнил задачу. Борьба в середине пелотона плотная, так что неидеальный круг лишает вас большого количества позиций. Я хотел бы стартовать 11-м, но и 12-я позиция неплоха.



Пока нет уверенности, на каком составе шин лучше стартовать. Мы всё проанализируем и примем решение. С хорошей стартегией у нас есть шанс на очки», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.



Поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.