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Вылет Лопеса создал пробку и привёл к появлению красных флагов в гонке Формулы-E

Вылет Лопеса создал пробку и привёл к появлению красных флагов в гонке Формулы-E
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

В эти минуты в Риме проходит гонка очередного этапа чемпионата Формулы-E. Уже в самом её начале произошла нетипичная ситуация. Пилот команды Dragon Racing Хосе-Мария Лопес вылетел в узком месте трассы. Следовавший за ним гонщик HWA Гэри Паффетт не сумел объехать аргентинца, в результате чего образовалась большая пробка. Из-за этого гонка была прервана красными флагами.

Видео, где показана создавшаяся пробка, можно увидеть на официальной странице Формулы-E в «Твиттере».

Напомним, что после шести этапов чемпионата общий зачёт возглавляет Антониу Феликс да Кошта, имеющий в активе 62 очка. Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь занимает третье место, отставая от лидера на восемь очков. Во всех шести предыдущих гонках чемпионата побеждали разные пилоты.

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