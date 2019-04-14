Албон признан гонщиком дня на Гран-при Китая

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Китая на Международном автодроме Шанхая. Больше всего голосов получил пилот «Торо Россо» Александер Албон, представляющий Таиланд. Гонщик младшей команды «Ред Булл» разбил машину на третьей тренировке, пропустил квалификацию и был вынужден начинать гонку с пит-лейна. Тем не менее Албон пробился с 20-го места на 10-е и сдержал на последних кругах представителя «Хааса» Ромена Грожана, хотя француз ехал на более свежих и мягких шинах.



На подиум Гран-при Китая поднялись победитель гонки — британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник финн Валттери Боттас и немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.