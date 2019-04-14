Сайнс: понимаю разочарование Квята, но это был только первый круг

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал столкновение с российским гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом по ходу первого круга Гран-при Китая Формулы-1. По мнению Сайнса, его бывшему напарнику следовало вести себя осторожнее, несмотря на потерю ряда позиций в стартовых поворотах.



«Если говорить о моей позиции, то это бы первый круг. Я понимаю его разочарование, такое может происходить, но это только первый круг, а всего их 55. Я думаю, он знал, то мы были там. Досадно, потому что это длинная гонка, здесь можно обгонять, даже если ты стартовал неидеально», — приводит слова Сайнса BBC.

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