В «Рено» объяснили проблемы Хюлькенберга в Китае и верят, что MGU-K не пострадал

Руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал неудачу Нико Хюлькенберга во время Гран-при Китая. Пилоту «Рено» пришлось сойти с трассы из-за прекращения работы генератора MGU-K. Глава «Рено» предположил, что произошёл сбой в работе программного обеспечения. По мнению Абитебуля, команде не придётся менять генератор MGU-K на болиде Нико, так как сам элемент не сломался.

«Пока ещё сложно точно сказать, что именно произошло. Но у нас была проблема в Мельбурне, затем мы быстро отреагировали на неё в Бахрейне на болиде Сайнса. Нам приходилось быстрее производить некоторые детали. И это привело к тому, что нам пришлось ускорить некоторые процессы. Очевидно, что мы не смогли подготовить некоторые из них должным образом. Это не оправдание, а факт», — цитирует Абитебуля Autosport.



Абитебуль добавил, что в «Рено» пытались «перезапустить» силовую установку на болиде Хюлькенберга, чтобы восстановить работу генератора, однако сделать это, пока Нико продолжал борьбу на трассе, не удалось.