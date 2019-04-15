Видео: чёткие пит-стопы двух пилотов «Мерседеса» разделила пара секунд

Во время Гран-при Китая «Мерседес» провёл два пит-стопа подряд: пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас друг за другом заехали в боксы команды. В итоге пит-стопы двух пилотов разделила пара секунд.

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Напомним, победителем Гран-при Китая стал Хэмилтон. Второе место занял Боттас, а третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят сошёл с дистанции.

Хэмилтон, набрав 68 очков, возглавляет личный зачёт пилотов, Боттас с 62 набранными очками занимает второе место. Тройку зымкает гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (39). В Кубке Конструкторов «Мерседес» уверенно лидирует со 130 очками, «Феррари», набрав 73 очка занимает второе место. На третьей строчке – «Ред Булл» (52).