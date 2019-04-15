Вольф признался, что его удивил триумф «Мерседеса» в Китае

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его удивил второй подряд золотой дубль пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

«Основываясь на наших многочисленных тренировках на симуляторах, мы не рассчитывали на такое преимущество над «Феррари». Оно стало сюрпризом.

На прямых болиды «Феррари» по-прежнему выглядят очень быстрыми. Я не уверен, что причина заключается в мощи двигателя. Наверное, наши болиды выглядят немного медлительными по сравнению с их машинами. Но нам нужно продолжать работу над скоростью на прямых», — цитирует Вольфа Motorsport Week.

Напомним, что Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая, а Боттас занял второе место. Третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.