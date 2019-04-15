Вольф: двойной пит-стоп был рискованным манёвром, но план сработал идеально

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал двойной пит-стоп, который команда сделала во время Гран-при Китая. Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас по очереди заехали в боксы, а механики команды проделали работу над двумя болидами в течение нескольких секунд.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

«Двойной пит-стоп был рискованным манёвром, ведь ты ставишь на карту всё, когда лидируешь в гонке. Но мы считали, что упустим лидерство, если бы один из болидов отправился на пит-стоп раньше другого. Наш план сработал идеально. Мы проделали великолепную работу», — цитирует Вольфа Motorsport Week.

Напомним, Гран-при Китая выиграл Хэмилтон, а Боттас стал вторым. Третье место в Шанхае занял пилот «Феррари» Себастьян Феттель. «Мерседес» уже в третьей гонке подряд на старте нового сезона оформил золотой дубль.