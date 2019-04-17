В «Мерседесе» объяснили причины двойного пит-стопа на Гран-при Китая

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин объяснил причины, по которым команда решила провести двойной пит-стоп на Гран-при Китая.



«Не уверен, что могу ответить на этот вопрос точно, но я могу рассказать небольшую предысторию. 35-й круг, Феттель заезжает в боксы. Это создало диллему для нас. У нас был приличный отрыв от Феттеля, но если бы мы отправляли в боксы сначала Льюиса, а затем Валттери, это был риск, что Себастьян может сделать андеркат Валттери и забрать позицию.

В обратной ситуации у Валттери Боттаса была бы возможность сделать андеркат Льюиса. Это поставило нас в слегка неловкую ситуацию, и Тото предложил провести двойной пит-стоп», — сказал Шовлин в интервью пресс-службе команды.