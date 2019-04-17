Вассёр: «Заубер» хочет вернуться на места на подиуме

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о том, что является фундаментом партнёрства итальянского концерна и команды «Заубер», на основе которой была создана команда «Альфа Ромео».



«Я не знаю, являлся ли «Заубер» лучшей командой для «Альфа Ромео» или наоборот, но в конечном итоге мы нашли друг друга и наше сотрудничество отлично работает. Мы находимся на старте совершенно новой истории и стараемся дать новый импульс этому проекту.



Нас ждут как простые, так и сложные моменты, но мы стараемся всё выстроить по новому. Это время подходит как для «Альфа Ромео», которая сейчас обновляет свою продукцию, так и для «Заубера», который хочет вернуться на места на подиуме. Именно на этом фундаменте выстраивается наша совместная история.



Влияют ли старые победы на то, что происходит сейчас? Да, мы привлекаем больше партнёров, отношение к нашему проекту изменилось. Я горжусь поддержкой такой марки, но будущее для меня гораздо важнее прошлого», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.