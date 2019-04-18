Расселл считает, что «Мерседес» более терпелив к молодым пилотам, чем «Ред Булл»

Пилот молодёжной команды «Мерседеса» Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс», полагает, что молодые гонщики испытывают большое давление в команде «Ред Булл». По мнению британца, руководство «Мерседеса» создаёт более комфортные условия для молодых пилотов. Также Расселл связал аварию пилота «Торо Россо» Алекса Албона во время квалификации Гран-при Китая с давлением.

«Албон отлично выполняет свою работу. Но все знают, что в «Ред Булл» юниоры сталкиваются с большим давлением. Им приходится быть сконцентрированными на 120 процентов, когда они садятся за руль болида. Программа подготовки молодых пилотов «Ред Булл» более жёсткая, в сравнению с остальными.

Что касается меня, то я не чувствую давления. Мне нужно выполнять свою работу, если я не буду этого делать, то меня никто не оставит в «Мерседесе». Тот Вольф поддержал меня после неудачных гонок, сказав, чтобы я не слишком переживал из-за неудачного старта», — цитирует Расселла RaceFans.