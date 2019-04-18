Шубенков прошёл испытания на «Сочи Автодроме» и бросил вызов капитану ФК «Сочи»

АНО «Росгонки» совместно с представителями разных видов спорта продолжают проводить чемпионский челлендж на трассе Формулы-1. Сегодня, 18 апреля, испытания на «Сочи Автодроме» прошёл легкоатлет и рекордсмен Сергей Шубенков.

Сергей, который является единственным в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики спринтером, выигравшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров, должен был преодолеть барьеры из конусов, покрышек и даже шорткатов. Вызов ему передал нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян.



После пройденного испытания Шубенкова ждал скоростной заезд на суперкаре из автопарка «Сочи Автодрома». Сергей пригласил всех на гоночный трек и поделился впечатлениями от заезда.

«Я подозревал, что гонщики — сильные и выносливые ребята, а тут на себе пришлось это испытать. Машина — зверь, пилот — профессионал, в повороты закладывает. Супер просто!» — приводит слова Шубенкова официальный сайт «Сочи Автодрома».



Свой чемпионский челлендж бегун передал капитану ФК «Сочи» Евгению Песегову.

Видео с выступлением Шубенкова на трассе в Сочи можно посмотреть на официальной странице «Сочи Автодром» в «Твиттере».