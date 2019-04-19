Бергер: ценю Феттеля, но Леклер тот парень, который способен выиграть чемпионат

Экс-пилот Формулы-1, а ныне глава серии DTM Герхард Бергер поделился мнением о ситуации, сложившейся в стане «Феррари». По словам австрийца, «Скудерии» стоит отказаться от применения командной тактики и признать, что за титул может побороться и Шарль Леклер.

«Мне нравится Феттель и я ценю его, но Леклер тот парень, который способен выиграть титул. Я не думаю, что команде стоит ориентироваться лишь на опыт и делать ставку на кого-то исходя из этого. Многое зависит от стадии сезона. В минувшем году в Монце, когда чемпионат выходил на финишную прямую, было понятно, что в составе „Феррари“ шанс на титул был лишь у Себастьяна и Арривабене признал, что в команде допускают применение командной тактики.

Я не согласен, когда подобная тактика применяется в первой или второй гонке сезона. Леклер — невероятно талантливый парень, то же самое мы говорили несколько лет назад и о Ферстаппене, но их стили отличаются", — приводит слова Бергера Autosport.

