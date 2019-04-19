Чемпион киберспортивной серии Формулы-1 дебютирует в британской Формуле-1600

Двукратный чемпион мира в киберспортивной серии F1 eSports 19-летний Брендон Ли дебютирует в настоящих гонках, сообщает Reuters. Произойдёт это 11 мая в составе команды Kevin Mills Racing в британской серии BRSCC National Formula Ford 1600.



«Он был быстр с самого начала, и его времена не слишком отличались от времён двух других пилотов команды. Брендон очень хорошо справляется. Я пока не знаю, как быстро он сможет привыкнуть к борьбе с 20 соперниками в реальной жизни, но в вопросе скорости он на высоком уровне. Два месяца назад Ли попросил меня об участии в тестах. Я даже не знал, кто он такой, а вот мой сын знал!» — приводит слова Кевина Миллса, руководителя команды, Reuters.



Брендон Ли в прошлом сезоне стал гонщиком киберспортивной команды «Мерседес». За год он похудел на 20 килограмм, серьёзно подойдя к вопросу подготовки к сезону в составе команды, занимаясь вместе с тренером Формулы-1.