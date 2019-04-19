Ферстаппен: отец вставал посреди трассы, чтобы научить меня пилотировать в дождь

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил, как отец учил его пилотировать в дождь в картинге. По словам Макса, отец вставал посередине трассы и заставлял Макса проезжать мимо него, выбирая верную траекторию.



«Самыми полезными уроками для меня в картинге были те моменты, когда мой отец вставал посреди трассы в ливень и показывал мне, по какой траектории нужно ехать. И так было до тех пор, пока я не научился ощущать участки с лучшим сцеплением на трассе.



Разумеется, я боялся сбить его, но обходилось. Я просто тормозил, а пару раз даже вылетал в ограждение, но это было намного лучше, чем сбить отца», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

Ранее Ферстаппен неоднократно вспоминал, насколько нестандартные уроки пилотирования ему преподавал в детстве Йос Ферстаппен.