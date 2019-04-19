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Де Ферран — про аварию «Макларенов» с Квятом: гонки иногда бывают жестокими

Де Ферран — про аварию «Макларенов» с Квятом: гонки иногда бывают жестокими
Авто / Формула-1

Руководитель «Макларена» Жиль де Ферран отметил, что гонка в Китае была полностью испорчена уже на первом круге, но отметил и положительные моменты этого этапа чемпионата Формулы-1.

«Иногда гонки бывают жестокими и Китай нам это показал. Инцидент на первом круге полностью разрушил нашу гонку, но мы постарались сделать всё возможное и упорно двигались к финишу. Несмотря на всё это, в гонке в Китае было несколько положительных моментов, особенно наш гоночный темп, который оказался сопоставим с теми парнями, что финишировали в очковой зоне.

Мы смогли больше узнать о нашей машине на совершенно другой трассе, так что теперь мы с нетерпением ждём уик-энд в Баку», — приводит слова Жиля де Феррана The Checkered Flag.

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