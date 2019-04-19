Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сбрил усы. На новом фото, опубликованном в «твиттере» итальянской команды, Феттель предстал в новом имидже, с отсутствующей на лице растительностью.



Стоит отметить, что в прессе высказывались предположения, что усы Феттеля являются отсылкой к британскому пилоту Наджелу Мэнселлу, однако сам Феттель подчеркнул, что это дань уважения его отцу, Норберту Феттелю.



Себастьян Феттель занимает четвёртую позицию в личном зачёте после трёх этапов чемпионата, имея в своём активе один подиум, заработанный на этапе в Китае. Феттель уступает лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону 31 очко. Вторым в чемпионате идёт Валттери Боттас, третьим — Макс Ферстаппен.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Феррари».