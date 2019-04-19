Видео: Хюлькенберг пытается «перезагрузить» двигатель после отказа MGU-K

14 апреля в Шанхае состоялась гонка Гран-при Китая. Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг не сумел добраться до финиша, сойдя с дистанции из-за отказа блока MGU-K. Официальный канал Формулы-1 в «Инстаграме» показал видео, на котором немец, руководствуясь советами команды, пытался решить проблему.

В общении с командой Нико указывает, что после попытки перезагрузки силовой установки не происходит ничего.

Соответствующее видео можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, что сход в Китае стал для Хюлькенберга вторым кряду. После трёх этапов сезона пилот «Рено» занимает десятое место в общем зачёте, в его активе 6 очков, которые были завоёваны на Гран-при Австралии.