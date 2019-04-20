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Марко: для меня Албон — главная неожиданность сезона

Марко: для меня Албон — главная неожиданность сезона
Авто / Формула-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что впечатлён работой Александера Албона на первых трёх этапах чемпионата мира.

«Александер Албон — очень устойчивый молодой человек. С того момента как он сел в кокпит на зимних тестах, он становился с каждым кругом всё быстрее и быстрее. Для меня Александер стал главной неожиданностью стартовавшего сезона с точки зрения скорости и умения управлять своей гонкой. В Австралии он выступил очень хорошо, а в Бахрейне смог набрать очки», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

После трёх этапов чемпионата Формулы-1 Александер Албон набрал три очка, два из которых — на гонке в Бахрейне, одно — в Китае после старта с пит-лейн. Его напарник Даниил Квят набрал одно очко на гонке в Австралии.

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