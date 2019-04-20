Джовинацци под впечатлением от опыта Райкконена

Итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци подчеркнул, что он чувствует себя менее готовым на фоне напарника, Кими Райкконена, и отметил невероятный опыт финна.



«Райкконен — фанстастический пилот с невероятным опытом. Он заранее знает, чего он хочет от уик-энда, приятно видеть такой опыт рядо с собой. Это напоминает мне работу в Формуле-3, работу пилотов-новичков в сравнении со мной.



Но это нормально, я думаю, что каждый вид спорта, в котором вы выступаете одинаков, когда вы находите лучшего и самого опытного спортсмена, вы априори чувствуете себя менее готовым, чем он, но это нормальное явление», — приводит слова Антонио Джовинацци Autosport.

По итогам первых трёх гонок Антонио Джовинацци ни разу не попал в очковую зону.