Перес: Стролл-старший, вероятно, самый мотивированный человек в команде

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился мыслями об обстановке в команде, особенно выделив её владельца Лоуренса Стролла.

«Он полон энтузиазма. Вероятно, Лоуренс — самый мотивированный человек в команде. Он говорит, что этот проект мотивирует его больше, чем что-либо иное в жизни. Это то начинание, которое заставляет его просыпаться в 6 утра. Он очень любит гонки, удивлён тем, насколько сильно он хочет сделать нашу команду успешной. Стролл-старший требователен, но в то же время позволяет Зафнауэру и другим парням делать их работу. Вместе с тем мы все понимаем, что мы должны дать результат как можно раньше.

Что касается отношений Лэнса с Лоуренсом, то, очевидно, что отец хочет видеть сына успешным, но в этом есть преимущество и для меня, ведь в команду вкладываются ресурсы. Лэнс — нормальный парень и нормальный пилот. Он талантлив и упорно трудится. У меня с ним очень хорошие отношения", — приводит слова Переса GPFans.