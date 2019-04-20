Феттель исключил вариант с переходом в Формулу-E

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не стал обозначать сроки завершения карьеры в Формуле-1, но подчеркнул, что после ухода из серии он не намерен пробовать силы в Формуле-E.

«У меня контракт с «Феррари» до 2020 года. Я пилотирую уже много лет. На данном этапе могу сказать, что я исключаю выступления в Формуле-E и в туринговых сериях. Как долго я ещё буду выступать? Я буду за рулём до тех пор, пока у меня не заберут права», — приводит слова Феттеля GPblog.

Феттель выступает в Формуле-1 с 2007 года и является четырёхкратным чемпионом мира. Последний титул он завоевал в 2013 году в составе «Ред Булл». После трёх этапов нынешнего сезона немец занимает четвёртое место в общем зачёте, уступая лидирующему Льюису Хэмилтону 31 очко.