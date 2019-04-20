Магнуссен: трасса в Баку не самая лучшая для «Хааса», но мы поборемся за очки

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Датчанин признал, что трасса в Баку не самая подходящая для его команды, но выразил надежду, что это не помешает ему бороться за очки.

«В Баку трасса с низкой прижимной силой, с очень длинными прямыми, медленными поворотами и низким уровнем сцепления. Интересно, где мы окажемся. Это не самый лучший трек для нас, но я настроен положительно, мы поборемся за очки.

Что касается обновлённой аэродинамики в нынешнем сезоне и её влияния на трассе в Баку, то не знаю, сыграет ли это большую роль. Быть может, более широкий угол DRS поможет упростить обгоны, но в Баку легко обгонять и без этого, так что посмотрим, как всё пройдёт. Как бы то ни было, в Азербайджане всегда интересные гонки, с множеством событий, так что мы ждём этого этапа", — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».