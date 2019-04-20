Боттас рассчитывает продлить контракт с «Мерседесом» до Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не хочет надолго откладывать переговоры о возможном продлении контракта с командой. Финн рассчитывает подписать соглашение или, по крайней мере, получить гарантии сохранения места на следующий сезон до Гран-при Монако, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Таким образом, Валттери надеется воспользоваться успешным стартом сезона, дабы уберечь себя от возможного увольнения из команды. На место Боттаса претендует пилот молодёжной программы «Мерседеса» Эстебан Окон.

В нынешнем сезоне Боттас одержал победу на Гран-при Австралии, а также финишировал вторым на этапах в Бахрейне и Шанхае. Благодаря этому он занимает второе место в общем зачёте, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на шесть очков.

Гран-при Монако в 2019 году состоится с 23 по 26 мая.