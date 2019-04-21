Грожан: не вижу смысла в четвёртом сегменте квалификации

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал возможное изменение квалификационного формата и переход на четыре квалификационных сегмента со следующего сезона.



«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы делать четыре сегмента квалификации, думаю, что три — это здорово и даёт нам отличную третью сессию с первой десяткой. В Формуле-1 было перепробовано много форматов квалификаций.



Я помню Бахрейн 2016 года, когда в финальной сессии участвовало восемь болидов. Я шёл восьмым и надеялся, что меня кто-то выбьет из последнего сегмента, чтобы получить возможность выбора резины на старте. Я думаю, что это может стать минусом для команд в середине пелотона, поскольку только пять болидов, кроме первой тройки, будут вынуждены стартовать на мягких шинах», — приводит слова Ромена Грожана Crash.