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Грожан: не вижу смысла в четвёртом сегменте квалификации

Грожан: не вижу смысла в четвёртом сегменте квалификации
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал возможное изменение квалификационного формата и переход на четыре квалификационных сегмента со следующего сезона.

«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы делать четыре сегмента квалификации, думаю, что три — это здорово и даёт нам отличную третью сессию с первой десяткой. В Формуле-1 было перепробовано много форматов квалификаций.

Я помню Бахрейн 2016 года, когда в финальной сессии участвовало восемь болидов. Я шёл восьмым и надеялся, что меня кто-то выбьет из последнего сегмента, чтобы получить возможность выбора резины на старте. Я думаю, что это может стать минусом для команд в середине пелотона, поскольку только пять болидов, кроме первой тройки, будут вынуждены стартовать на мягких шинах», — приводит слова Ромена Грожана Crash.

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