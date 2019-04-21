Леклер: никогда не думал, что я звезда Формулы-1

Монегаск Шарль Леклер, который перед началом сезона-2019 перешёл из команды «Заубер» в «Феррари», по-прежнему не считает себя звездой Формулы-1.



«Никогда не думал об этом и не трачу на это время. Я просто стараюсь выкладываться в каждой гонке. Анализирую ошибки в предыдущих Гран-при и пытаюсь их исправить», — приводит слова Леклера F1i.



После Гран-при Китая пилот «Феррари» прокомментировал командную тактику, в соответствии с которой он без борьбы пропустил напарника – четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.



«Это была непростая ситуация. Я боролся с шинами. Мы оба боролись. Но в то время команда посчитала, что Себ был быстрее», — отметил монегаск.



Шарль Леклер стал чемпионом GP3 в 2016 году, через год он завоевал титул в Формуле-2.