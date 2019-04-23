Трое детей спонсора Магнуссена погибли во время терактов на Шри Ланке

Трое детей миллиардера Андерс Холча Повлсена, являющегося спонсором пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, погибли во время теракта на Шри Ланке. Семья Повлсена прилетела на Шри Ланку на пасхальные праздники. По всей видимости, они остановились в отеле «Шангрила», в котором исламисты устроили теракты.

Магнуссен выразил соболезнования Повлсену, являющемуся владельцем ритейлера ASOS. Гонщик выложил картинку с тремя белыми буквами A на чёрном фоне. Имена всех погибших детей Повлсена начинались на А.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Магнуссена.

Представители бизнес-империи Повлсена подтвердили факт гибели детей. Напомним, исламисты устроили серию терактов. В результате взрывов в церквях и нападения на гостиницу погибли около 300 человек.