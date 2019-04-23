Гьотто: пример Албона даёт надежду на попадание в Формулу-1

Лидер в серии «Формула-2» Лука Гьотто заявил, что берёт пример с пилота «Торо Россо» Александера Албона. По словам Гьотто, он хотел бы проделать аналогичный путь и достигнуть уровня «Королевских гонок».

«Конечно, пример Алекса дарит мне надежду на то, что я могу попасть в Формулу-1. Похоже, что в Формуле-1 пилоты часто сменяют друг друга.

Моя цель на нынешний сезон — выиграть чемпионат, больше мне нечего сказать. Что касается следующего сезона, то, конечно, я всегда надеялся, что смогу получить шанс в Формуле-1, это главная цель в списке.

Мне нужно быть умным. У меня не богатая семья, я не попаду в Формулу-1 с помощью денег. Мне не обойтись без помощи команд, иначе я не попаду в Формулу-1», — цитирует Гьотто Planet F1.