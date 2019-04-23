Прост: я ненавижу фильм «Сенна», создатели исказили историю!

Четырёхкратный чемпион мира бывший пилот Формулы-1 Ален Прост признался, что ненавидит документальный фильм «Сенна», посвящённый погибшему гонщику Айртоне Сенне. Картина вышла на экраны в 2010 году. Во время интервью для фильма Прост рассказал о соперничестве с бразильцем, но, как утверждает француз, авторы исказили его слова.

«Я ненавижу фильм «Сенна», я его действительно ненавижу! Задумка была хорошая, но авторы исказили историю. Они в течение восьми часов брали интервью у гостей. Но в итоге получился фильм, в котором я выставил себя плохим, а Сенну — хорошим. Это очень обидно», — цитирует Проста Auto Motor und Sport.

Сенна является трёхкратным чемпионом мира. Бразилец погиб в 1994 году во время Гран-при Сан-Марино. Прост был одним из тех, кто нёс гроб с телом Сенны во время похорон.